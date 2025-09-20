У Миколаєві пролунали вибухи: РФ атакує місто дронами

В ніч на 20 вересня у Миколаєві було чути звуки вибухів. В напрямку летіли російські дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 03:25 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Донецькій областях.

Офіційних коментарів щодо наслідків атаки поки не було.

Напередодні військові попереджали, що в напрямку міста було зафіксовано групу ударних дронів росіян.

Росіяни масовано атакують Україну

Зазначимо, що цієї ночі ворог масовано атакує Україну дронами.

Зокрема, росіяни спрямували безпілотники як мінімум на Дніпро та Павлоград. В цих містах вже неодноразово цієї ночі лунали вибухи.

Обстріл Миколаївської області

Нагадаємо, що ворог регулярно атакує Миколаївщину дронами та іншими засобами ураження.

Например, в ніч на 16 вересня росіяни атакували фермерське господарство у Чорноморській громаді Миколаївської області. Внаслідок цього під час роботи в полі загинув водій трактора.