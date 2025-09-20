ua en ru
У Миколаєві пролунали вибухи: РФ атакує місто дронами

Субота 20 вересня 2025 04:25
У Миколаєві пролунали вибухи: РФ атакує місто дронами Фото: офіційної інформації щодо наслідків поки не було (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 20 вересня у Миколаєві було чути звуки вибухів. В напрямку летіли російські дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Миколаєві чути вибухи, передають кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 04:17.

Напередодні військові попереджали, що в напрямку міста було зафіксовано групу ударних дронів росіян.

Офіційних коментарів щодо наслідків атаки поки не було.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:25 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Донецькій областях.

Росіяни масовано атакують Україну

Зазначимо, що цієї ночі ворог масовано атакує Україну дронами.

Зокрема, росіяни спрямували безпілотники як мінімум на Дніпро та Павлоград. В цих містах вже неодноразово цієї ночі лунали вибухи.

Обстріл Миколаївської області

Нагадаємо, що ворог регулярно атакує Миколаївщину дронами та іншими засобами ураження.

Например, в ніч на 16 вересня росіяни атакували фермерське господарство у Чорноморській громаді Миколаївської області. Внаслідок цього під час роботи в полі загинув водій трактора.

