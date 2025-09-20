У Миколаєві пролунали вибухи: РФ атакує місто дронами
В ніч на 20 вересня у Миколаєві було чути звуки вибухів. В напрямку летіли російські дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
"У Миколаєві чути вибухи, передають кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 04:17.
Напередодні військові попереджали, що в напрямку міста було зафіксовано групу ударних дронів росіян.
Офіційних коментарів щодо наслідків атаки поки не було.
Де оголосили тривогу
Станом на 03:25 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Донецькій областях.
Росіяни масовано атакують Україну
Зазначимо, що цієї ночі ворог масовано атакує Україну дронами.
Зокрема, росіяни спрямували безпілотники як мінімум на Дніпро та Павлоград. В цих містах вже неодноразово цієї ночі лунали вибухи.
Обстріл Миколаївської області
Нагадаємо, що ворог регулярно атакує Миколаївщину дронами та іншими засобами ураження.
Например, в ніч на 16 вересня росіяни атакували фермерське господарство у Чорноморській громаді Миколаївської області. Внаслідок цього під час роботи в полі загинув водій трактора.