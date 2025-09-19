Загроза балістики: в Києві та низці регіонів оголосили повітряну тривогу

В Києві та низці регіонів України ввечері 19 вересня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет з території Брянської області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Також повідомляється про можливі удари балістикою, яка чомусь погано фіксується на радарах. Офіційної інформації наразі немає.

Моніторингові паблики повідомляють про вибухи у різних частинах Київської області. Зокрема, у Бориспільському, Броварському та Обухівському районах.

"Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська, в областях де оголошено тривогу!", - сказано у повідомленні ПС ЗСУ.

Атака на Київ 19 вересня: що відомо

Нагадаємо, що у ніч на 19 вересня російські окупанти атакували ударними дронами Київ. У столиці пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги.

Відомо, що один із ворожих дронів під час атаки впав та вибухнув у Соломʼянському районі. Також нерозірваний дрон окупантів знайшли у Шевченківському районі.

Мер Києва Віталій Кличко, коментуючи наслідки атаки, підтвердив, що уламки збитих БПЛА впали у кількох локаціях столиці. Так, через падіння залишків дрона на проїжджу частину у Шевченківському районі було пошкоджено тролейбусну мережу.