В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики
В Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы обстрела баллистическими ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.
"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.
Мониторинговые паблики сообщают об обстреле баллистическими ракетами Днепра и Павлограда.
По состоянию на 04:30 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Массированная ночная атака России
В ночь на 20 сентября российские военные массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед".
В частности, в Николаеве были слышны взрывы из-за атаки на город дронов.
Также из-за ударов "Шахедами" раздавались взрывы в Днепре и Павлограде.
Добавим, что вечером 19 сентября в Киеве и ряде областей дважды объявляли тревогу из-за угрозы баллистики.