В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы обстрела баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА .

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

Мониторинговые паблики сообщают об обстреле баллистическими ракетами Днепра и Павлограда.

По состоянию на 04:30 карта воздушных тревог Украины выглядела так: