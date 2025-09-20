ua en ru
Сб, 20 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Киев, Суббота 20 сентября 2025 04:33
UA EN RU
В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики Фото: в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы обстрела баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

Мониторинговые паблики сообщают об обстреле баллистическими ракетами Днепра и Павлограда.

По состоянию на 04:30 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Массированная ночная атака России

В ночь на 20 сентября российские военные массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В частности, в Николаеве были слышны взрывы из-за атаки на город дронов.

Также из-за ударов "Шахедами" раздавались взрывы в Днепре и Павлограде.

Добавим, что вечером 19 сентября в Киеве и ряде областей дважды объявляли тревогу из-за угрозы баллистики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
Новости
Три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии
Три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город