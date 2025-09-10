У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Обстріл України 10 вересня

Нагадаємо, цієї ночі Росія знову масовано атакувала Україну, основний вектор був на центральних та західних регіонах. Вибухи було чути у Луцьку, Києві, Львові, Вінниці та низці інших міст.

Частина дронів залетіла на територію Польщі, де вперше було зафіксовано їхнє знищення. Через атаку польській стороні довелося тимчасово закривати аеропорти у Варшаві, Любліні та Жешуві.

Мер Львова Андрій Садовий повідомляв про вибухи та роботу ППО в місті. Також дрони били по Бурштину на Івано-Франківщині, повідомлялося про вибухи у Вінниці. Внаслідок атаки РФ на Черкащині пошкоджено лінію електропередач.

Також російські війська під час нічної атаки нанесли по Хмельницькій області комбінований удар з використанням ударних дронів та ракет.

Детальніше про атаку росіян на Україну 10 вересня - читайте у матеріалі РБК-Україна.