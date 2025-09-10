РФ атакувала Вінничину ракетами: є влучання

У Вінниці було чути вибухи. Є влучання у промислові об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Вінниці Сергія Моргунова та голови Вінницької ОВА Наталії Заболотної.

"Більше інформації - згодом. Перебувайте в безпечних місцях до відбою", - написав Сергій Моргунов.

Інформації про постраждалих не надходило.

За інформацією очільниці ОВА, є влучання в цивільні промислові обʼєкти.

Вінничина стала однією із українських областей, які російські окупаційні війська атакували крилатими ракетами вранці 10 вересня.

Ракети фіксувались у Київські області, на сході Житомирщини, рухались у бік Києва та Житомира, а також західних областей. Загроза удару була для Львова та Закарпаття.

Також у низці областей було оголошено повітряну тривогу через ворожі "Шахеди"