РФ атакувала Вінничину ракетами: є влучання
У Вінниці було чути вибухи. Є влучання у промислові об'єкти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Вінниці Сергія Моргунова та голови Вінницької ОВА Наталії Заболотної.
За інформацією очільниці ОВА, є влучання в цивільні промислові обʼєкти.
Інформації про постраждалих не надходило.
Повітряна тривога в області триває.
"Більше інформації - згодом. Перебувайте в безпечних місцях до відбою", - написав Сергій Моргунов.
Вінничина стала однією із українських областей, які російські окупаційні війська атакували крилатими ракетами вранці 10 вересня.
Ракети фіксувались у Київські області, на сході Житомирщини, рухались у бік Києва та Житомира, а також західних областей. Загроза удару була для Львова та Закарпаття.
Також у низці областей було оголошено повітряну тривогу через ворожі "Шахеди"