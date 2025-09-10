ua en ru
Ср, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Внаслідок нічної атаки РФ на Черкащині пошкоджено лінію електропередач

Черкаська область, Середа 10 вересня 2025 08:07
UA EN RU
Внаслідок нічної атаки РФ на Черкащині пошкоджено лінію електропередач Ілюстративне фото: пошкодження ліній електропередач (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У ніч на 10 вересня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та безпілотники. Сили ППО збили над Черкаською областю дві ракети та близько десяти дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Черкаську обласну державну адміністрацію.

Попри успішну роботу ППО, у Черкаській області зафіксовані наслідки для інфраструктури та приватного сектору.

У Золотоніському районі вибуховою хвилею пошкоджено п’ять будинків та автомобіль, зруйновано господарську споруду, загинули дві корови. Пожежу вдалося ліквідувати.

У Звенигородському районі уламками пошкоджено вікна в п’яти будівлях, а також лінію електропередач, яку вже відновлюють ремонтні бригади.

Травмованих серед цивільного населення немає. Обстеження території та ліквідація наслідків тривають.

Вибухи в Україні

Під час "Шахедної" атаки в ніч на 10 вересня вибухи лунали у Києві, Львові та Луцьку.

А вже близько шостої ранку Україна перебувала під масованою атакою крилатих ракет. Цього разу про вибухи монітори писали у Житомирі, Луцьку, Калушу та Вінничині.

Детально про наліт російських дронів на Польщу в ніч на 10 вересня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Атака дронів
Новини
Під ударом три воєводства та закриті аеропорти: що відомо про нічну атаку "Шахедів" на Польщу
Під ударом три воєводства та закриті аеропорти: що відомо про нічну атаку "Шахедів" на Польщу
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України