Внаслідок нічної атаки РФ на Черкащині пошкоджено лінію електропередач

У ніч на 10 вересня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та безпілотники. Сили ППО збили над Черкаською областю дві ракети та близько десяти дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Черкаську обласну державну адміністрацію.

Травмованих серед цивільного населення немає. Обстеження території та ліквідація наслідків тривають.

У Звенигородському районі уламками пошкоджено вікна в п’яти будівлях, а також лінію електропередач, яку вже відновлюють ремонтні бригади.

У Золотоніському районі вибуховою хвилею пошкоджено п’ять будинків та автомобіль, зруйновано господарську споруду, загинули дві корови. Пожежу вдалося ліквідувати.

Попри успішну роботу ППО, у Черкаській області зафіксовані наслідки для інфраструктури та приватного сектору.

Вибухи в Україні

Під час "Шахедної" атаки в ніч на 10 вересня вибухи лунали у Києві, Львові та Луцьку.

А вже близько шостої ранку Україна перебувала під масованою атакою крилатих ракет. Цього разу про вибухи монітори писали у Житомирі, Луцьку, Калушу та Вінничині.

Детально про наліт російських дронів на Польщу в ніч на 10 вересня - читайте у матеріалі РБК-Україна.