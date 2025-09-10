Нічний наліт дронів і ракети під ранок: головне про атаку по Україні та "Шахедах" у Польщі

Цієї ночі не лише Україна перебувала під комбінованою атакою російської армії. Ворожі ударні дрони також атакували і Польщу.

РБК-Україна розповідає головне, що відомо про нічну атаку РФ по Україні та Польщі.

Головне

РФ запустила десятки дронів та ракет цієї ночі;

ударні БПЛА порушили повітряний простір Польщі;

у Польщі закривали 4 аеропорти, під загрозою були три воєводства;

в Україні вибухи лунали у Києві, Вінниці, Луцьку та Житомирі.

Чим атакувала Росія

Російська армія спочатку запустила декілька груп ударних дронів з різних напрямків. Ворожі безпілотники рухались зі сходу та півдня у напрямку західних областей.

Близько першої години ночі, 10 вересня, стало відомо, що "Шахеди" перетнули кордон України з Польщею. Таким чином російські дрони атакували країну НАТО - Польщу.

А вже під ранок середи Повітряні сили повідомили про групи крилатих ракет. Частина з них зайшла у повітряний простір України з півночі, а частина з півдня. Ракети рухались також у західному напрямку.

"Шахеди" у Польщі

Оперативне командування Збройних сил Польщі офіційно підтвердило, що над Польщею фіксувались ворожі цілі. Зокрема, було піднято авіацію та приведено у найвищу готовність наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання Польщі.

Через загрозу з боку російських дронів у Польщі тимчасово закрили повітряний простір одразу чотирьох аеропортів. Спершу обмеження стосувалося "Жешува", але згодом перелік розширили до "Любліна", "Варшави" та "Модліна". За інформацією польських військових, під найбільшою загрозою перебували Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства.

Прем'єр-міністр країни Дональд Туск заявив, що польські військові застосували зброю проти ворожих цілей і він отримав безпосередній звіт від оперативного командувача.

Вибухи в Україні

Під час "Шахедної" атаки вибухи лунали у Києві, Львові та Луцьку. Однак станом на 07:00 про наслідки не повідомлялось.

А вже близько шостої ранку Україна перебувала під масованою атакою крилатих ракет. Цього разу про вибухи монітори писали у Житомирі, Луцьку, Калушу та Вінничині.

Наразі відомо, що у Вінницькій області влучання в цивільні промислові обʼєкти. Однак станом на 07:00 інформація про постраждалих не надходила. Попри це - місцевих просять перебувати в укритті.

Оновлено о 07:46

Також відомо, що сили ППО на Кіровоградщині працювали по ворожих "Шахедах". В громадах області обійшлося без наслідків.

Оновлено о 08:00

У Житомирській області ворог завдав удар із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет.

Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки. Триває ліквідація наслідків.

