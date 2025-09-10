ua en ru
Ще один аеропорт Польщі зачинений через "незаплановану військову діяльність"

Польща , Середа 10 вересня 2025 03:24
Ілюстративне фото: аеропорт Жешув-Ясьонка у Польщі (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Польщі закрили повітряний простір над аеропортом "Люблін" у ніч на 10 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт для інформування авіаційних служб.

Повідомляється, що повітряний простір закрили через "незаплановану військову діяльність, пов'язану із забезпеченням державної безпеки".

Раніше з таким же формулюванням був зачинений інший польський аеропорт "Жешув".

Зараз, за даними FlightRadar, поблизу Жешува та Любліна не фіксуються пасажирські літаки. Однак помічено активність військових літаків.

Раніше РБК-Україна писало про те, що в ніч на середу, 10 вересня, російські "Шахеди" перетнули кордон України та опинились у повітряному просторі Польщі.

Через це Польща підняла у повітря винищувачі F-16 та SAAB 340 (літак ДРЛО).

В оперативному командуванні збройних сил Польщі підтвердили, що для забезпечення безпеки польського повітряного простору Оперативний командувач Збройних сил Польщі активував усі необхідні процедури.

"У нашому повітряному просторі діють польські та союзні літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого рівня готовності", - ідеться у повідомленні у соцмережі Х.

