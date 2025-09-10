RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве и ряде регионов Украины вечером 10 сентября объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

"Угроза применения баллистического вооружения с северного направления!", - предупредили в Воздушных силах.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также отмечается, что в Украине запрещено снимать на фото или видео работу сил противовоздушной обороны.

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:07

Обновлено 20:32

В Украине отбой воздушной тревоги из-за угрозы баллистики.

 

Обстрел Украины 10 сентября

Напомним, этой ночью Россия снова массированно атаковала Украину, основной вектор был на центральных и западных регионах. Взрывы были слышны в Луцке, Киеве, Львове, Виннице и ряде других городов.

Часть дронов залетела на территорию Польши, где впервые было зафиксировано их уничтожение. Из-за атаки польской стороне пришлось временно закрывать аэропорты в Варшаве, Люблине и Жешуве.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщал о взрывах и работе ПВО в городе. Также дроны били по Бурштыну в Ивано-Франковской области, сообщалось о взрывах в Виннице. В результате атаки РФ в Черкасской области повреждена линия электропередач.

Также российские войска во время ночной атаки нанесли по Хмельницкой области комбинированный удар с использованием ударных дронов и ракет.

Подробнее об атаке россиян на Украину 10 сентября - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойна в УкраинеВоздушная тревогаРакетная атака