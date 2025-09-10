ua en ru
У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Середа 10 вересня 2025 20:07
У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики Фото: у Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві та низці регіонів України ввечері 10 вересня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного напрямку!", - попередили в Повітряних силах.

Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також наголошується, що в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу сил протиповітряної оборони.

Карта повітряних тривог станом на 20:07

У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Оновлено 20:32

В Україні відбій повітряної тривоги через загрозу балістики.

Обстріл України 10 вересня

Нагадаємо, цієї ночі Росія знову масовано атакувала Україну, основний вектор був на центральних та західних регіонах. Вибухи було чути у Луцьку, Києві, Львові, Вінниці та низці інших міст.

Частина дронів залетіла на територію Польщі, де вперше було зафіксовано їхнє знищення. Через атаку польській стороні довелося тимчасово закривати аеропорти у Варшаві, Любліні та Жешуві.

Мер Львова Андрій Садовий повідомляв про вибухи та роботу ППО в місті. Також дрони били по Бурштину на Івано-Франківщині, повідомлялося про вибухи у Вінниці. Внаслідок атаки РФ на Черкащині пошкоджено лінію електропередач.

Також російські війська під час нічної атаки нанесли по Хмельницькій області комбінований удар з використанням ударних дронів та ракет.

Детальніше про атаку росіян на Україну 10 вересня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

