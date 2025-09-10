ua en ru
В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Среда 10 сентября 2025 20:07
в Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве и ряде регионов Украины вечером 10 сентября объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

"Угроза применения баллистического вооружения с северного направления!", - предупредили в Воздушных силах.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также отмечается, что в Украине запрещено снимать на фото или видео работу сил противовоздушной обороны.

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:07

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Обновлено 20:32

В Украине отбой воздушной тревоги из-за угрозы баллистики.

Обстрел Украины 10 сентября

Напомним, этой ночью Россия снова массированно атаковала Украину, основной вектор был на центральных и западных регионах. Взрывы были слышны в Луцке, Киеве, Львове, Виннице и ряде других городов.

Часть дронов залетела на территорию Польши, где впервые было зафиксировано их уничтожение. Из-за атаки польской стороне пришлось временно закрывать аэропорты в Варшаве, Люблине и Жешуве.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщал о взрывах и работе ПВО в городе. Также дроны били по Бурштыну в Ивано-Франковской области, сообщалось о взрывах в Виннице. В результате атаки РФ в Черкасской области повреждена линия электропередач.

Также российские войска во время ночной атаки нанесли по Хмельницкой области комбинированный удар с использованием ударных дронов и ракет.

Подробнее об атаке россиян на Украину 10 сентября - читайте в материале РБК-Украина.

