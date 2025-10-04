UA

Війна в Україні

В Києві та частині України оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Фото: В Україні оголошено повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

В столиці та частині регіонів України сьогодні по обіді було оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил України.

Військові повітряних сил України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

"Швидкісна ціль на Чернігівщину! Південно-східний напрямок!", - додали військові.

Станом на 14:53 карта тривог виглядає наступним чином:

 

Удари РФ по інфраструктурі України

Нагадаємо, що в ніч на 30 вересня росіяни пошкодили залізничну інфраструктуру у Сумській області.

А вже 1 жовтня завдали масованого удару по інших енергетичних об'єктах України.

Тоді, через російський терор, без світла залишилися 307 тисяч споживачів у кількох районах Чернігівської області.

Того ж дня ворог обстріляв Сумську область. Внаслідок атаки були пошкодження та знеструмлення, що призвело до затримки потягів.

Також через удар російських окупантів по енергооб'єкту в Славутичі Київської області Чорнобильська АЕС перебувала в стані блекауту.

Сьогодні ж російська армія завдала удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Як наслідок Шостка знеструмлена.

Війна Росії проти УкраїниПовітряна тривога