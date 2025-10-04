В Киеве и части Украины объявлена воздушная тревога: в чем причина

Удары РФ по инфраструктуре Украины

Напомним, что в ночь на 30 сентября россияне повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской области.

А уже 1 октября нанесли массированный удар по другим энергетическим объектам Украины.

Тогда, из-за российского террора, без света остались 307 тысяч потребителей в нескольких районах Черниговской области.

В тот же день враг обстрелял Сумскую область. В результате атаки были повреждения и обесточивание, что привело к задержке поездов.

Также из-за удара российских оккупантов по энергообъекту в Славутиче Киевской области Чернобыльская АЭС находилась в состоянии блэкаута.

Сегодня же российская армия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. Как следствие Шостка обесточена.