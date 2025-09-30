ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Обстріл пошкодив інфраструктуру: УЗ попередила про затримки потягів на півночі

Вівторок 30 вересня 2025 14:35
Обстріл пошкодив інфраструктуру: УЗ попередила про затримки потягів на півночі Ілюстративне фото: УЗ попередила про затримки потягів на півночі (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Під час нічного обстрілу російська армія пошкодила залізничну інфраструктуру - затримується низка потягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Як повідомили у компанії, наслідки нічного обстрілу досі заважають повернути поїзди чернігівського напрямку до звичного розкладу.

"Рух на ніжинському напрямку протягом дня забезпечується за допомогою резервних тепловозів, що збільшує час у дорозі для рейсів з/до Чернігова, Сум і Шостки", - сказано у повідомленні.

Обстріл 30 вересня

Вранці вівторка, 30 вересня, російська армія завдала масованого удару по місту Бобровиця, що у Чернігівській області - там було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Через обстріл виникли пожежі - займання ліквідували.

Відомо, що через російський удар вводились зміни руху потягів на Чернігівщині. Зокрема, низка потягів з Києва до Ніжина була або скасована, або курсує зі значними затримками.

За даними Повітряних сил, окупанти атакували Україну 65 ударними безпілотниками з шести напрямків. Більшість ворожих цілей ліквідували українські сили ППО.

Укрзалізниця Суми Чернігів
