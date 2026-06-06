У Києві стартували унікальні концерти на дзвіницях: де і коли можна їх почути

Після отримання статусу "Місто музики" ЮНЕСКО Київ запускає нову культурну традицію. На відомих столичних дзвіницях проходитимуть концерти карильйонної музики, які зможе послухати кожен охочий.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
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Українцям розповіли, що у столиці започатковують новий мистецький проєкт - щотижневі концерти карильйонної музики.
Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський зауважив, що цю культурну ініціативу реалізують у зв'язку з наданням Києву статусу "Місто музики" ЮНЕСКО (це сталось минулого року).
"Київ завжди був містом із потужними музичними традиціями", - нагадав він.
Отже, започаткування регулярних концертів карильйонної музики - це ще один крок до:
У КМДА уточнили, що перший концерт карильйонної музики відбувся в неділю, 31 травня - на дзвіниці Михайлівського Золотоверхого монастиря.
Карильйон - це унікальний музичний інструмент, який складається із системи дзвонів:
Тобто виконавець грає на інструменті за допомогою механічної клавіатури, створюючи повноцінні музичні композиції.
Карильйонна музика є важливою частиною європейської культурної традиції та звучить у багатьох історичних містах світу.
Згідно з інформацією КМДА, надалі концерти карильйонної музики у столиці планують проводити:
"Ми прагнемо, щоб музика стала ще ближчою до киян і гостей міста, а такі концерти - невід'ємною частиною культурного життя столиці", - наголосив Мондриївський.
Насамкінець він поділився, що ідея регулярних концертів карильйонної музики отримала новий імпульс після відкриття оновленої Бельгійської алеї біля Михайлівського Золотоверхого монастиря.
Під час урочистої церемонії звучання карильйону стало одним із центральних елементів заходу та символом культурного партнерства між Києвом і Бельгією.
Тоді Надзвичайний і повноважний посол Королівства Бельгії в Україні Люк Якобс зауважив, що карильйон - важлива складова бельгійської культурної спадщини.
А його поява у публічному просторі Києва - сприяє зміцненню зв'язків між двома країнами.
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