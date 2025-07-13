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Приховані скарби Києва: які унікальні місця й музей відкриють для туристів

Неділя 13 липня 2025 08:40
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Приховані скарби Києва: які унікальні місця й музей відкриють для туристів Історичний центр Києва приховує деякі унікальні об'єкти, які можуть відкрити для туристів (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко, Катерина Гончарова

Київ - схожий на торт, адже має багато шарів. При цьому буквально кожне місце - цікаве, а будівлі - можуть розповідати власні унікальні історії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів дослідник історії та архітектури Єгор Кравець.

Які унікальні локації в Києві планують відкрити для туристів

За словами експерта, в давню історію Києва нерозривно вплітаються сучасні події.

"У центрі Києва, де не копнеш - майже всюди будуть залишки давньоруського міста", - додав він.

Так, наприклад, на Подолі у 1980-х роках під час прокладання лінії метро (там, де зараз Контрактова Площа), виявили дерев'яні хати 10-11 століття.

Приховані скарби Києва: які унікальні місця й музей відкриють для туристівЗнайдені під час будівництва історичні будівлі (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Крім того, деякі маловідомі для туристів місця є на території біля Михайлівського собору.

"На території Михайлівського є трапезна церква, в якої дерев'яний дах. Це був колись стандарт для Києва", - поділився Кравець.

Приховані скарби Києва: які унікальні місця й музей відкриють для туристівУнікальна церква на території Михайлівського монастиря (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Він зауважив, що сама споруда збереглася з часів Гетьманщини.

"Це - бароко початку 18 століття. В 1990-ті роки їй лише відновили ґонтові верхи. Якщо не звертати увагу на баню, то легко уявити, як заможні кияни за часів Хмельницького, Мазепи й потім - у часи Розумовських - жили у будинках схожої архітектури", - розповів дослідник.

Крім того, поруч розташований старовинний льох, "метрів під сто коридорів".

Приховані скарби Києва: які унікальні місця й музей відкриють для туристівВхід у старовинний льох (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

"Там у давнину монастирська братія тримала різне начиння й продукти. Цікаво, що й в наш час монахи теж туди картопельку клали", - зауважив фахівець.

Приховані скарби Києва: які унікальні місця й музей відкриють для туристівТак льох виглядає зовні (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Він повідомив також, що зараз заповідник "Стародавній Київ" хоче робити сюди екскурсії.

"Коли його очолив наш колега Роман Маленков, ми детальніше почали вивчати документи й отримали доступ до різних закритих раніше місць, які він планує відкрити для громадян", - пояснив Кравець.

Також біля собору можна побачити купол, під яким знаходяться залишки надбрамної церкви монастиря кінця 12 століття.

"І в Києві це - єдине місце, де стародавні стіни з плінфи відкриті на понад 80 сантиметрів заввишки. Зараз у павільйоні тривають роботи археологів, але невдовзі тут теж буде музей", - наголосив експерт.

Насамкінець він зауважив, що складно уявити, "як у радянської влади піднялася рука знести величний Золотоверхий собор, а також його сусідку - дев'ятисотлітню Трьохсвятительську церкву, а на їх місці почати будівництво сталінського урядового центру із колосальним пам'ятником Леніну по центру".

"Добре, що встигли вимурувати лише будівлю теперішнього МЗС", - підсумував дослідник історії та архітектури.

Приховані скарби Києва: які унікальні місця й музей відкриють для туристівБудівля Міністерства закордонних справ в історичному центрі Києва (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому "вік" Києва - це радянський міф і коли насправді виникла столиця України.

Крім того, ми пояснювали, чим цінна Софія Київська, які таємниці приховують її фрески та графіті, які артефакти зникли з храму й чому Росія привласнює українську історію.

Читайте і дивіться також, як Михайлівський собор потужно заграв дзвонами "Ой, у лузі червона калина".

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