Приховані скарби Києва: які унікальні місця й музей відкриють для туристів
Київ - схожий на торт, адже має багато шарів. При цьому буквально кожне місце - цікаве, а будівлі - можуть розповідати власні унікальні історії.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів дослідник історії та архітектури Єгор Кравець.
Які унікальні локації в Києві планують відкрити для туристів
За словами експерта, в давню історію Києва нерозривно вплітаються сучасні події.
"У центрі Києва, де не копнеш - майже всюди будуть залишки давньоруського міста", - додав він.
Так, наприклад, на Подолі у 1980-х роках під час прокладання лінії метро (там, де зараз Контрактова Площа), виявили дерев'яні хати 10-11 століття.
Знайдені під час будівництва історичні будівлі (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Крім того, деякі маловідомі для туристів місця є на території біля Михайлівського собору.
"На території Михайлівського є трапезна церква, в якої дерев'яний дах. Це був колись стандарт для Києва", - поділився Кравець.
Унікальна церква на території Михайлівського монастиря (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Він зауважив, що сама споруда збереглася з часів Гетьманщини.
"Це - бароко початку 18 століття. В 1990-ті роки їй лише відновили ґонтові верхи. Якщо не звертати увагу на баню, то легко уявити, як заможні кияни за часів Хмельницького, Мазепи й потім - у часи Розумовських - жили у будинках схожої архітектури", - розповів дослідник.
Крім того, поруч розташований старовинний льох, "метрів під сто коридорів".
Вхід у старовинний льох (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
"Там у давнину монастирська братія тримала різне начиння й продукти. Цікаво, що й в наш час монахи теж туди картопельку клали", - зауважив фахівець.
Так льох виглядає зовні (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Він повідомив також, що зараз заповідник "Стародавній Київ" хоче робити сюди екскурсії.
"Коли його очолив наш колега Роман Маленков, ми детальніше почали вивчати документи й отримали доступ до різних закритих раніше місць, які він планує відкрити для громадян", - пояснив Кравець.
Також біля собору можна побачити купол, під яким знаходяться залишки надбрамної церкви монастиря кінця 12 століття.
"І в Києві це - єдине місце, де стародавні стіни з плінфи відкриті на понад 80 сантиметрів заввишки. Зараз у павільйоні тривають роботи археологів, але невдовзі тут теж буде музей", - наголосив експерт.
Насамкінець він зауважив, що складно уявити, "як у радянської влади піднялася рука знести величний Золотоверхий собор, а також його сусідку - дев'ятисотлітню Трьохсвятительську церкву, а на їх місці почати будівництво сталінського урядового центру із колосальним пам'ятником Леніну по центру".
"Добре, що встигли вимурувати лише будівлю теперішнього МЗС", - підсумував дослідник історії та архітектури.
Будівля Міністерства закордонних справ в історичному центрі Києва (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
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