Михайловский собор заиграл колоколами "Ой, у лузі червона калина": мощное видео

Гимн Сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина", который стал нашим сегодняшним гимном, зазвучал с Михайловского златоверхого собора. Его исполнили колоколами.

Смотрите на видео в материале Styler , как это было.

На кадрах, показанных в Украина 24 и снятых с дрона, видно, что маленькие и большие колокола воссоздают легендарную мелодию.

"Звонари Михайловского златоверхого собора исполнили "Ой, у лузі червона калина", - говорится в сообщении.

Об этой песне напомнил в первые дни войны лидер Бумбокса Андрей Хлывнюк. Он с оружием в руках исполнил песню неподалеку от Михайловского собора на фоне Софийского собора.

Теперь "червону калину" поют по всему миру. А маленький мальчик Лео стал звездой, спев песню на дворе в Хмельницкой области, куда семья из Ирпеня переселилась, убегая от войны.

Отметим, что в 1934-1936 Михайловский Златоверхий собор, колокольню и часть других сооружений монастыря снесли "советы" в связи с проектом создания на этом месте правительственного центра.

Воссоздан он был в 1997-1998 годах независимой Украиной. Значительная часть средств была собрана с помощью пожертвований.