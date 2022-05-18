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Михайловский собор заиграл колоколами "Ой, у лузі червона калина": мощное видео

Новина українською →
Киев, Среда 18 мая 2022 12:20
Михайловский собор заиграл колоколами "Ой, у лузі червона калина": мощное видео Фото: Михайловский собор (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Гимн Сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина", который стал нашим сегодняшним гимном, зазвучал с Михайловского златоверхого собора. Его исполнили колоколами.

Смотрите на видео в материале Styler, как это было.

На кадрах, показанных в Украина 24 и снятых с дрона, видно, что маленькие и большие колокола воссоздают легендарную мелодию.

"Звонари Михайловского златоверхого собора исполнили "Ой, у лузі червона калина", - говорится в сообщении.

Об этой песне напомнил в первые дни войны лидер Бумбокса Андрей Хлывнюк. Он с оружием в руках исполнил песню неподалеку от Михайловского собора на фоне Софийского собора.

Теперь "червону калину" поют по всему миру. А маленький мальчик Лео стал звездой, спев песню на дворе в Хмельницкой области, куда семья из Ирпеня переселилась, убегая от войны.

Отметим, что в 1934-1936 Михайловский Златоверхий собор, колокольню и часть других сооружений монастыря снесли "советы" в связи с проектом создания на этом месте правительственного центра.

Воссоздан он был в 1997-1998 годах независимой Украиной. Значительная часть средств была собрана с помощью пожертвований.

Ранее мы писали, что в тексте гимна Украины нашли пророчество, которое сбывается прямо сейчас.

Также сообщалось, что воин на Азовстали спел "Стефанию" под звуки взрывов.

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