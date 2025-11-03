Київ став Містом музики ЮНЕСКО: світ визнав творчу силу столиці

Українська столиця приєдналася до Мережі креативних міст ЮНЕСКО, отримавши статус Міста музики. Це міжнародне визнання музичної спадщини, сучасного потенціалу та творчої енергії Києва.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА .

Подали заявку у непростий час

Як розповіла депутатка Київради, голова комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, шлях до цього звання тривав понад рік.

"Ми подавали заявку в непростий час, коли Київ щодня доводить свою стійкість і силу духу. Це рішення ЮНЕСКО - визнання не лише нашої багатої музичної спадщини, а й сучасної творчої енергії киян", - зазначила вона.

Муха підкреслила, що статус Міста музики - це не лише почесна відзнака, а й стимул розвивати сталі культурні політики, підтримувати молоді таланти та відкривати Київ світові через музику.

Як готували заявку

Ідея подати заявку виникла у 2023 році з ініціативи постійної комісії Київради з питань культури. Проект підтримав мер Києва Віталій Кличко. Для підготовки документів створили міжсекторальну команду - до неї увійшли представники влади, освіти, громадського сектору та креативних індустрій.

Під час роботи фахівці проаналізували культурне життя столиці й дійшли висновку, що саме музична сфера є однією з найпотужніших. У Києві діють десятки концертних майданчиків, музичних академій, фестивалів і міжнародних мистецьких ініціатив.

Новий етап культурного розвитку

За словами директора Департаменту культури КМДА Сергія Анжияка, статус Міста музики ЮНЕСКО відкриває для Києва широкі перспективи.

"Це результат глибокої співпраці столичних фахівців, музичної спільноти та міської влади. Для Києва це новий етап культурного розвитку, який відкриває можливості міжнародної співпраці, обміну досвідом і залучення інвестицій у музичну інфраструктуру", - наголосив він.

Анжияк підкреслив, що Київ прагне, аби його музика звучала у світі як голос сучасної, вільної й незламної України.

Наступні кроки

Ініціативи, пов’язані зі статусом Міста музики, інтегровані в програму "Столична культура: 2025-2027 роки", яка передбачає розвиток культурної екосистеми Києва та підтримку творчих індустрій.

На базі Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра створять координаційний офіс, що відповідатиме за реалізацію чотирирічного стратегічного плану в межах участі Києва в Мережі креативних міст ЮНЕСКО.

Що таке Мережа креативних міст ЮНЕСКО

Мережу створили у 2004 році, аби інтегрувати мистецтво та творчість у стратегії розвитку міст. Станом на 2025 рік вона об’єднує 408 міст у восьми творчих галузях - музиці, літературі, дизайні, кіно, гастрономії, ремеслах і народних мистецтвах, медіамистецтві та архітектурі.