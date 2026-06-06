В Киеве стартовали уникальные концерты на колокольнях: где и когда можно их услышать

После получения статуса "Город музыки" ЮНЕСКО Киев запускает новую культурную традицию. На известных столичных колокольнях будут проходить концерты карильонной музыки, которые сможет послушать каждый желающий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
Украинцам рассказали, что в столице начинают новый творческий проект - еженедельные концерты карильонной музыки.
Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский отметил, что эту культурную инициативу реализуют в связи с предоставлением Киеву статуса "Город музыки" ЮНЕСКО (это произошло в прошлом году).
"Киев всегда был городом с мощными музыкальными традициями", - напомнил он.
Следовательно, начало регулярных концертов карильонной музыки - это еще один шаг:
В КГГА уточнили, что первый концерт карильонной музыки состоялся в воскресенье, 31 мая - на колокольне Михайловского Златоверхого монастыря.
Карильон - это уникальный музыкальный инструмент, который состоит из системы колоколов:
То есть исполнитель играет на инструменте с помощью механической клавиатуры, создавая полноценные музыкальные композиции.
Карильонная музыка является важной частью европейской культурной традиции и звучит во многих исторических городах мира.
Согласно информации КГГА, в дальнейшем концерты карильонной музыки в столице планируют проводить:
"Мы хотим, чтобы музыка стала еще ближе к киевлянам и гостям города, а такие концерты - неотъемлемой частью культурной жизни столицы", - подчеркнул Мондриевский.
В завершение он поделился, что идея регулярных концертов карильонной музыки получила новый импульс после открытия обновленной Бельгийской аллеи возле Михайловского Златоверхого монастыря.
Во время торжественной церемонии звучание карильона стало одним из центральных элементов мероприятия и символом культурного партнерства между Киевом и Бельгией.
Тогда Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бельгии в Украине Люк Якобс отметил, что карильон - важная составляющая бельгийского культурного наследия.
А его появление в публичном пространстве Киева - способствует укреплению связей между двумя странами.
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