В Киеве стартовали уникальные концерты на колокольнях: где и когда можно их услышать

Главное: Новая традиция : в прошлом году Киев получил статус "Город музыки" ЮНЕСКО, теперь для жителей и гостей столицы будут звучать бесплатные концерты карильонной (колокольной) музыки под открытым небом.

: в прошлом году Киев получил статус "Город музыки" ЮНЕСКО, теперь для жителей и гостей столицы будут звучать бесплатные концерты карильонной (колокольной) музыки под открытым небом. Расписание и локации : послушать уникальный инструмент можно каждое воскресенье на колокольне Михайловского Златоверхого монастыря, а также в первую и третью субботу месяца - на Аскольдовой могиле.

: послушать уникальный инструмент можно каждое воскресенье на колокольне Михайловского Златоверхого монастыря, а также в первую и третью субботу месяца - на Аскольдовой могиле. Мировой уровень: идею регулярных концертов воплотили в жизнь после торжественной церемонии открытия обновленной Бельгийской аллеи, когда звучание карильона стало одним из центральных элементов мероприятия и символом культурного партнерства.

Когда состоялся первый концерт и что будет дальше

Украинцам рассказали, что в столице начинают новый творческий проект - еженедельные концерты карильонной музыки.

Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский отметил, что эту культурную инициативу реализуют в связи с предоставлением Киеву статуса "Город музыки" ЮНЕСКО (это произошло в прошлом году).

"Киев всегда был городом с мощными музыкальными традициями", - напомнил он.

Следовательно, начало регулярных концертов карильонной музыки - это еще один шаг:

к развитию культурного пространства столицы;

к интеграции в мировое творческое сообщество.

В КГГА уточнили, что первый концерт карильонной музыки состоялся в воскресенье, 31 мая - на колокольне Михайловского Златоверхого монастыря.

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Что такое карильонная музыка и как она звучит

Карильон - это уникальный музыкальный инструмент, который состоит из системы колоколов:

настроенных в определенной тональности;

объединенных специальной клавиатурой.

То есть исполнитель играет на инструменте с помощью механической клавиатуры, создавая полноценные музыкальные композиции.

Карильонная музыка является важной частью европейской культурной традиции и звучит во многих исторических городах мира.

Где в Киеве и когда слушать карильонные концерты

Согласно информации КГГА, в дальнейшем концерты карильонной музыки в столице планируют проводить:

каждое воскресенье - на колокольне Михайловского Златоверхого монастыря;

- на колокольне Михайловского Златоверхого монастыря; в первую и третью субботу месяца - на колокольне церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле.

"Мы хотим, чтобы музыка стала еще ближе к киевлянам и гостям города, а такие концерты - неотъемлемой частью культурной жизни столицы", - подчеркнул Мондриевский.

В завершение он поделился, что идея регулярных концертов карильонной музыки получила новый импульс после открытия обновленной Бельгийской аллеи возле Михайловского Златоверхого монастыря.

Во время торжественной церемонии звучание карильона стало одним из центральных элементов мероприятия и символом культурного партнерства между Киевом и Бельгией.

Тогда Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бельгии в Украине Люк Якобс отметил, что карильон - важная составляющая бельгийского культурного наследия.

А его появление в публичном пространстве Киева - способствует укреплению связей между двумя странами.