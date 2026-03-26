У Києві спалахнула масштабна пожежа на тисячі "квадратів" (фото, відео)

14:45 26.03.2026 Чт
2 хв
Рятувальники опублікували фото наслідків масштабної пожежі
aimg Костянтин Широкун
Фото: у Києві спалахнула масштабна пожежа на тисячі "квадратів" (t.me/dsns_kyiv)

У Голосіївському районі Києва сталась масштабна пожежа на площі у понад 2 тисячі квадратних метрів, триває її ліквідація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС Києва.

"26 березня о 12:33 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Набережно-Корчуватська. Сталося загоряння сміття на території одного з підприємств з частковим розповсюдженням на поруч розташовані складську та допоміжну будівлі", - зазначили у ДСНС.

Повідомляється, що наразі площа пожежі складає близько 2000 квадратних метрів. На місці працює 83 вогнеборці і 24 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, ліквідація надзвичайної події триває.

Масштабні пожежі у Києві та області

Нагадаємо, 22 березня, на околицях Києва виникла пожежа у складському приміщенні. Дим від пожежі було видно майже з кожного куточка столиці. На місці події працювали рятувальники, загрози життю та здоров'ю людей не було.

Також раніше на київських Позняках сталася масштабна пожежа - загорілася окрема будівля поблизу житлових будинків на вулиці Анни Ахматової. У соцмережах швидко поширилися фото та відео з місця події.

За попередніми даними, вогонь охопив одне з кафе, а очевидці повідомляли, що перед пожежею чули звук, схожий на вибух.

Окрім того, взимку займання сталося в лікарні Святошинського району Києва на вулиці Відпочинку. Повідомлення про пожежу надійшло о 07:41, площа загоряння становила близько 15 квадратних метрів, з будівлі евакуювали шістьох людей.

Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам'яті, – інтерв'ю з МОН
Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам'яті, – інтерв'ю з МОН