У Києві на "Шулявці" сталася пожежа на проспекті (фото)

Київ, Неділя 25 січня 2026 20:00
UA EN RU
У Києві на "Шулявці" сталася пожежа на проспекті (фото) Фото: у Києві на "Шулявці" сталася пожежа на проспекті (РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Ввечері неділі, 25 січня, на Берестейському проспекті у Києві сталась масштабна пожежа. Попередьо - горіло авто.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За попередніми даними, пожежа трапилась неподалік метро "Шулявська" близько 19:20. На фото з місця події видно, що вогонь майже повністю охопив авто, а на самому проспекті виник затор.

Як розповів у коментарі РБК-Україна речник столичної ДСНС Павло Петров, попередньо, обійшлось без постраждалих.

"Пожежу вже ліквідували, ліквідація тривала близько 35 хвилин", - уточнили у ДСНС.

Пожежі в Києві

20 грудня на київських Позняках сталася масштабна пожежа - загорілася окрема будівля поблизу житлових будинків на вулиці Анни Ахматової. У соцмережах швидко поширилися фото та відео з місця події. За попередніми даними, вогонь охопив одне з кафе, а очевидці повідомляли, що перед пожежею чули звук, схожий на вибух.

Раніше, вранці 7 грудня, займання сталося в лікарні Святошинського району Києва на вулиці Відпочинку. Повідомлення про пожежу надійшло о 07:41, площа загоряння становила близько 15 квадратних метрів. Вогонь загасили менш ніж за годину, з будівлі евакуювали шістьох людей, зокрема двох маломобільних пацієнтів. Причини інциденту встановлюють правоохоронці.

Також 11 січня в одному з районів столиці сталася ще одна пожежа, не пов’язана з російськими обстрілами. Унаслідок трагедії загинули двоє людей, одна людина дістала поранення, ще вісьмох мешканців евакуювали.

