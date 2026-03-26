В Киеве вспыхнул масштабный пожар на тысячи "квадратов" (фото, видео)

В Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар на площади более 2 тысяч квадратных метров, продолжается его ликвидация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Киева.

"26 марта в 12:33 поступило сообщение о пожаре на улице Набережно-Корчеватская. Произошло возгорание мусора на территории одного из предприятий с частичным распространением на рядом расположенные складское и вспомогательное здания", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что сейчас площадь пожара составляет около 2000 квадратных метров. На месте работает 83 пожарных и 24 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, ликвидация чрезвычайного происшествия продолжается.

