ua en ru
Чт, 26 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Киеве вспыхнул масштабный пожар на тысячи "квадратов" (фото, видео)

14:45 26.03.2026 Чт
2 мин
Спасатели опубликовали фото последствий масштабного пожара
Константин Широкун
В Киеве вспыхнул масштабный пожар на тысячи "квадратов" (фото, видео)

В Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар на площади более 2 тысяч квадратных метров, продолжается его ликвидация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Киева.

"26 марта в 12:33 поступило сообщение о пожаре на улице Набережно-Корчеватская. Произошло возгорание мусора на территории одного из предприятий с частичным распространением на рядом расположенные складское и вспомогательное здания", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что сейчас площадь пожара составляет около 2000 квадратных метров. На месте работает 83 пожарных и 24 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, ликвидация чрезвычайного происшествия продолжается.

Масштабные пожары в Киеве и области

Напомним, 22 марта, в окрестностях Киева возник пожар в складском помещении. Дым от пожара был виден почти из каждого уголка столицы. На месте происшествия работали спасатели, угрозы жизни и здоровью людей не было.

Также ранее на киевских Позняках произошел масштабный пожар - загорелось отдельное здание вблизи жилых домов на улице Анны Ахматовой. В соцсетях быстро распространились фото и видео с места происшествия.

По предварительным данным, огонь охватил одно из кафе, а очевидцы сообщали, что перед пожаром слышали звук, похожий на взрыв.

Кроме того, зимой возгорание произошло в больнице Святошинского района Киева на улице Отдыха. Сообщение о пожаре поступило в 07:41, площадь возгорания составляла около 15 квадратных метров, из здания эвакуировали шесть человек.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев ГСЧС Пожар Голосеевский район
Новости
Аналитика
