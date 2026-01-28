У Києві сотні будинків замерзають без тепла: Зеленський вимагає оперативності

Президент зазначив, що на Київщині тривають значні відключення споживачів від електрики. Він додав, що у столиці частково вдалося зменшити кількість будинків, які досі без опалення.

"Станом на цей день таких будинків більше ніж 700 у трьох районах столиці. Ремонтні бригади працюють по максимуму. На допомогу столиці залучені бригади майже з усієї нашої держави. Але потрібно значно більше оперативності в рішеннях саме на міському рівні у Києві", - наголосив Зеленський.

Лідер країни розповів про доповідь МВС щодо надання допомоги та гарячого харчування в пунктах підтримки й обігріву. За його словами, вчора 6200 людей отримали гаряче харчування.

"Достатній ресурс у резерві, щоб за необхідності збільшити можливості пунктів підтримки та обігріву, а також обсяги гарячого харчування", - зауважив він.

Зеленський також висловив співчуття рідним і близьким людей, які сьогодні загинули в Білогородці на Київщині внаслідок влучання російського дрона у житловий будинок. Він повідомив, що чотирирічну дитину вдалося врятувати.