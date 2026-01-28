В Киеве сотни домов замерзают без тепла: Зеленский требует оперативности

Президент отметил, что на Киевщине продолжаются значительные отключения потребителей от электричества. Он добавил, что в столице частично удалось уменьшить количество домов, которые до сих пор без отопления.

"По состоянию на этот день таких домов более 700 в трех районах столицы. Ремонтные бригады работают по максимуму. На помощь столице привлечены бригады почти со всей нашей страны. Но нужно значительно больше оперативности в решениях именно на городском уровне в Киеве", - подчеркнул Зеленский.

Лидер страны рассказал о докладе МВД по предоставлению помощи и горячего питания в пунктах поддержки и обогрева. По его словам, вчера 6200 человек получили горячее питание.

"Достаточный ресурс в резерве, чтобы при необходимости увеличить возможности пунктов поддержки и обогрева, а также объемы горячего питания", - отметил он.

Зеленский также выразил соболезнования родным и близким людей, которые сегодня погибли в Белогородке Киевской области в результате попадания российского дрона в жилой дом. Он сообщил, что четырехлетнего ребенка удалось спасти.