У Києві скасували продуктові ярмарки: що сталось

У Києві скасували проведення продуктових ярмарків найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Згідно з інформацією КМДА, скасувати проведення продуктових ярмарків у столиці вирішили з огляду на очікувані погодні умови.
Уточнюється, що синоптики прогнозували на найближчий час:
У Департаменті промисловості та розвитку підприємництва попередили мешканців і гостей міста, що таке рішення схвалили до 15 січня включно.
Варто зазначити, що раніше продуктові сільськогосподарські ярмарки були заплановані у різних районах Києва на кожен день тижня.
Отже, у п'ятницю, 16 січня, вони можуть відбутись за такими адресами:
Тим часом на суботу, 17 січня, ярмарки були заплановані:
Насамкінець у неділю, 18 січня, ярмарки планували проводити:
Нагадаємо, найближчими днями погода в Україні очікується все ще з морозами, але вже без хуртовин.
Так, сьогодні (в середу, 14 січня) вдень місцями може бути до 14 градусів морозу (тоді як на ніч прогнозували до -20 градусів за Цельсієм).
З огляду на поточні погодні умови, начальниця Управління медичного забезпечення ДСНС України Наталія Яшан нагадала, що низькі температури можуть призвести до переохолодження та навіть обмороження.
Крім того, вона розповіла, як вберегти здоров'я під час сильних холодів, як правильно надати за потреби першу допомогу та скільки часу можна перебувати на вулиці в мороз.
Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.