В Киеве отменили продуктовые ярмарки: что случилось

В Киеве отменили проведение продуктовых ярмарок в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Согласно информации КГГА, отменить проведение продуктовых ярмарок в столице решили ввиду ожидаемых погодных условий.
Уточняется, что синоптики прогнозировали на ближайшее время:
В Департаменте промышленности и развития предпринимательства предупредили жителей и гостей города, что такое решение приняли до 15 января включительно.
Стоит отметить, что ранее продуктовые сельскохозяйственные ярмарки были запланированы в разных районах Киева на каждый день недели.
Следовательно, в пятницу, 16 января, они могут состояться по следующим адресам:
Между тем на субботу, 17 января, ярмарки были запланированы:
В завершение в воскресенье, 18 января, ярмарки планировали проводить:
Напомним, в ближайшие дни погода в Украине ожидается все еще с морозами, но уже без метелей.
Так, сегодня (в среду, 14 января) днем местами может быть до 14 градусов мороза (тогда как на ночь прогнозировали до -20 градусов по Цельсию).
Учитывая текущие погодные условия, начальница Управления медицинского обеспечения ГСЧС Украины Наталья Яшан напомнила, что низкие температуры могут привести к переохлаждению и даже обморожению.
Кроме того, она рассказала, как уберечь здоровье во время сильных холодов, как правильно оказать при необходимости первую помощь и сколько времени можно находиться на улице в мороз.
