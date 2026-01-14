В Киеве отменили продуктовые ярмарки: что случилось

В Киеве отменили проведение продуктовых ярмарок в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Почему и как долго не будет продуктовых ярмарок

Согласно информации КГГА, отменить проведение продуктовых ярмарок в столице решили ввиду ожидаемых погодных условий.

Уточняется, что синоптики прогнозировали на ближайшее время:

снижение температуры окружающей среды;

гололедицу на дорогах.

В Департаменте промышленности и развития предпринимательства предупредили жителей и гостей города, что такое решение приняли до 15 января включительно.

Где продуктовые ярмарки могут быть позже

Стоит отметить, что ранее продуктовые сельскохозяйственные ярмарки были запланированы в разных районах Киева на каждый день недели.

Следовательно, в пятницу, 16 января, они могут состояться по следующим адресам:

Голосеевский район - просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;

Дарницкий район - ул. Анны Ахматовой, 31;

Деснянский район - ул. Ореста Левицкого (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);

Днепровский район - ул. Гроденская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;

Печерский район - пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова;

Святошинский район - ул. Подлесная, 8;

Соломенский район - ул. Освиты (в пределах просп. Воздушных Сил и ул. Максима Токарева), переулок Ковальский (в пределах улиц Михаила Брайчевского и Семьи Бродских);

Шевченковский район - угол улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Рижская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4.

Между тем на субботу, 17 января, ярмарки были запланированы:

в Голосеевском районе - ул. Паньковская (в пределах улиц Саксаганского и Жилянской), ул. Голосеевская, 4-10;

в Дарницком районе - ул. Ревуцкого;

в Деснянском районе - ул. Сержа Лифаря (в пределах ул. Оноре де Бальзака и просп. Красной Калины);

в Днепровском районе - бульв. Игоря Шамо, 2-12;

в Оболонском районе - ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9;

в Подольском районе - просп. Степана Бандеры (возле Куреневского парка);

в Соломенском районе - ул. Стадионная (в пределах улиц Патриарха Мстислава Скрипника и Богдановской);

в Шевченковском районе - ул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

В завершение в воскресенье, 18 января, ярмарки планировали проводить: