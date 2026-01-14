ua en ru
В Киеве отменили продуктовые ярмарки: что случилось

Среда 14 января 2026 14:38
UA EN RU
В Киеве отменили продуктовые ярмарки: что случилось Продуктовые ярмарки в Киеве отменили (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве отменили проведение продуктовых ярмарок в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Почему и как долго не будет продуктовых ярмарок

Согласно информации КГГА, отменить проведение продуктовых ярмарок в столице решили ввиду ожидаемых погодных условий.

Уточняется, что синоптики прогнозировали на ближайшее время:

  • снижение температуры окружающей среды;
  • гололедицу на дорогах.

В Департаменте промышленности и развития предпринимательства предупредили жителей и гостей города, что такое решение приняли до 15 января включительно.

Где продуктовые ярмарки могут быть позже

    Стоит отметить, что ранее продуктовые сельскохозяйственные ярмарки были запланированы в разных районах Киева на каждый день недели.

    Следовательно, в пятницу, 16 января, они могут состояться по следующим адресам:

    • Голосеевский район - просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;
    • Дарницкий район - ул. Анны Ахматовой, 31;
    • Деснянский район - ул. Ореста Левицкого (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
    • Днепровский район - ул. Гроденская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;
    • Печерский район - пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова;
    • Святошинский район - ул. Подлесная, 8;
    • Соломенский район - ул. Освиты (в пределах просп. Воздушных Сил и ул. Максима Токарева), переулок Ковальский (в пределах улиц Михаила Брайчевского и Семьи Бродских);
    • Шевченковский район - угол улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Рижская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4.

    Между тем на субботу, 17 января, ярмарки были запланированы:

    • в Голосеевском районе - ул. Паньковская (в пределах улиц Саксаганского и Жилянской), ул. Голосеевская, 4-10;
    • в Дарницком районе - ул. Ревуцкого;
    • в Деснянском районе - ул. Сержа Лифаря (в пределах ул. Оноре де Бальзака и просп. Красной Калины);
    • в Днепровском районе - бульв. Игоря Шамо, 2-12;
    • в Оболонском районе - ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9;
    • в Подольском районе - просп. Степана Бандеры (возле Куреневского парка);
    • в Соломенском районе - ул. Стадионная (в пределах улиц Патриарха Мстислава Скрипника и Богдановской);
    • в Шевченковском районе - ул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

    В завершение в воскресенье, 18 января, ярмарки планировали проводить:

    • в Голосеевском районе - ул. Самойла Кошки (в пределах улиц Юлии Здановской и Василия Касияна);
    • в Дарницком районе - ул. Здолбуновская, 4;
    • в Днепровском районе - ул. Игоря Юхновского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
    • в Печерском районе - ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко);
    • в Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.

    Напомним, в ближайшие дни погода в Украине ожидается все еще с морозами, но уже без метелей.

    Так, сегодня (в среду, 14 января) днем местами может быть до 14 градусов мороза (тогда как на ночь прогнозировали до -20 градусов по Цельсию).

    Учитывая текущие погодные условия, начальница Управления медицинского обеспечения ГСЧС Украины Наталья Яшан напомнила, что низкие температуры могут привести к переохлаждению и даже обморожению.

    Кроме того, она рассказала, как уберечь здоровье во время сильных холодов, как правильно оказать при необходимости первую помощь и сколько времени можно находиться на улице в мороз.

    Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.

