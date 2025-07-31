У Києві рятують чоловіка з-під завалів: триває "ювелірна операція"

У Києві триває складна рятувальна операція. На першому поверсі зруйнованого будинку під завалами затиснутий чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МВС України Ігоря Клименка.

"Дуже ювелірну роботу зараз проводять наші рятувальники.... Голову вже звільнили, вони спілкуються з постраждалим і можуть передавати йому воду. Щодо часу - потрібно подивитися: можливо, пів години, можливо, півтори", - зазначив міністр.

Як пояснив Клименко, на першому поверсі зруйнованого будинку в Києві затиснутий чоловік. Наразі триває "ювелірна робота" рятувальників, щоб його дістати.

Комбінований обстріл Києва 31 липня

Зауважимо, що у ніч на 31 липня російські війська завдали комбінованого удару по Києву. Як результат ворожого обстрілу зафіксовані влучання в житлову забудову.

Наразі відомо вже про кілька десятків поранених, також є жертви.

Найбільше внаслідок нальоту ворожих безпілотників та ракет постраждали Святошинський та Солом'янський райони, також є пошкодження у Голосіївському та Шевченківському районах.

Повідомляється, що в результаті обстрілу у місті перекрито кілька вулиць та проспектів. Також рух тролейбуса маршруту № 27 організовано до Домобудівного комбінату № 3.

Більше подробиць про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Варто зазначити, що під час російської атаки постраждали й троє поліцейських. Правоохоронці їхали на виклик, однак отримали травми від ворожого удару. Наразі їх госпіталізовано.