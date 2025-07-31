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В Киеве спасают мужчину из-под завалов: продолжается "ювелирная операция"

Киев, Четверг 31 июля 2025 09:11
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В Киеве спасают мужчину из-под завалов: продолжается "ювелирная операция" Фото: спасатели пытаются освободить мужчину из-под завалов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве продолжается сложная спасательная операция. На первом этаже разрушенного дома под завалами зажат мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Украины Игоря Клименко.

Как пояснил Клименко, на первом этаже разрушенного дома в Киеве зажат человек. Сейчас продолжается "ювелирная работа" спасателей, чтобы его достать.

"Очень ювелирную работу сейчас проводят наши спасатели.... Голову уже освободили, они общаются с пострадавшим и могут передавать ему воду. По времени - нужно посмотреть: возможно, полчаса, возможно, полтора", - отметил министр.

Комбинированный обстрел Киева 31 июля

Заметим, что в ночь на 31 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву. Как результат вражеского обстрела зафиксированы попадания в жилую застройку.

Известно уже о нескольких десятках раненых, также есть жертвы.

Больше всего в результате налета вражеских беспилотников и ракет пострадали Святошинский и Соломенский районы, также есть повреждения в Голосеевском и Шевченковском районах.

Сообщается, что в результате обстрела в городе перекрыто несколько улиц и проспектов. Также движение троллейбуса маршрута № 27 организовано до Домостроительного комбината № 3.

Больше подробностей о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.

Стоит отметить, что во время российской атаки пострадали и трое полицейских. Правоохранители ехали на вызов, однако получили травмы от вражеского удара. Сейчас они госпитализированы.

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