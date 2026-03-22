У Києві прорвало тепломережу на мосту Патона: два райони залишились без опалення

Опалювальний сезон в Україні

В Україні розпочався процес завершення опалювального сезону. Першим "прикрутити батареї" заявив Миколаїв.

Згідно з ухваленим рішенням, офіційною датою закінчення опалювального сезону 2025–2026 у місті визначено 24 березня. Це стосується всіх об’єктів, підключених до централізованого теплопостачання.

Також стало відомо, що цього року завершення опалювального сезону в Україні відбуватиметься не за фіксованим графіком, а залежно від температурного режиму в кожному регіоні. У деяких містах через потепління вже ввели режим економії.

Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба наголосив, що держава готова забезпечувати теплом оселі українців стільки, скільки цього вимагатиме погода.

За його словами, запасів палива вистачить для роботи систем навіть до середини квітня.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що комунальні служби столиці вже готуються до наступного опалювального сезону.