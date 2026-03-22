В Киеве прорвало теплосеть на мосту Патона: два района остались без отопления

Как отмечается, утечку теплоносителя зафиксировали около 07:30. В результате повреждения образовался пар. Специалисты "Киевтеплоэнерго" уже локализовали повреждения теплосети на мосту Патона и начали ремонтные работы.

"Из-за особенности прокладки сети непосредственно под мостовой конструкцией работы будут выполнять верхолазы", - уточнили в КГГА.

На время ремонта временно приостановили подачу тепла в жилые дома в микрорайонах Русановка и Березняки. Восстановить теплоснабжение обещают сразу после завершения работ.