В Киеве прорвало теплосеть на мосту Патона: два района остались без отопления

Сегодня утром, 22 марта, в Киеве на мосту Патона прорвало теплосеть. Из-за аварии два микрорайона осталась без отопления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) в Telegram.
Как отмечается, утечку теплоносителя зафиксировали около 07:30. В результате повреждения образовался пар. Специалисты "Киевтеплоэнерго" уже локализовали повреждения теплосети на мосту Патона и начали ремонтные работы.
"Из-за особенности прокладки сети непосредственно под мостовой конструкцией работы будут выполнять верхолазы", - уточнили в КГГА.
На время ремонта временно приостановили подачу тепла в жилые дома в микрорайонах Русановка и Березняки. Восстановить теплоснабжение обещают сразу после завершения работ.
В Украине начался процесс завершения отопительного сезона. Первым "прикрутить батареи" заявил Николаев.
Согласно принятому решению, официальной датой окончания отопительного сезона 2025-2026 в городе определено 24 марта. Это касается всех объектов, подключенных к централизованному теплоснабжению.
Также стало известно, что в этом году завершение отопительного сезона в Украине будет происходить не по фиксированному графику, а в зависимости от температурного режима в каждом регионе. В некоторых городах из-за потепления уже ввели режим экономии.
Вице-премьер-министр Алексей Кулеба подчеркнул, что государство готово обеспечивать теплом дома украинцев столько, сколько этого потребует погода.
По его словам, запасов топлива хватит для работы систем даже до середины апреля.
Между тем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что коммунальные службы столицы уже готовятся к следующему отопительному сезону.