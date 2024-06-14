UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві пролунав вибух під час повітряної тривоги

Фото: росіяни запустили балістичну ракету в напрямку Києва (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві пролунав вибух. Імовірно сили ППО збили швидкісну ціль у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.

"У Києві було чутно вибух, ймовірно, за межами міста", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, близько 6:00 у Києві на території всієї України було оголошено повторну повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31.

Згодом у Повітряних силах повідомляли про швидкісну ціль, що рухалася у напрямку Київської області. Військові припустили, що це аеробалістична ракета "Кинджал".

Нічний обстріл України

Ввечері 13 червня у низці областей України була оголошена повітряна тривога через запуск росіянами ударних безпілотників типу "Шахед".

Пізніше стало відомо про зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з авіабази Оленья в Мурманській області.

Близько 3:00 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через пуск крилатих ракет з ворожих бомбардувальників.

Більшість ракет, а також дронів "Шахед", атакували Старокостянтинів Хмельницької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибух