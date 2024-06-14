У Києві пролунав вибух під час повітряної тривоги

У Києві пролунав вибух. Імовірно сили ППО збили швидкісну ціль у Київській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.
"У Києві було чутно вибух, ймовірно, за межами міста", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, близько 6:00 у Києві на території всієї України було оголошено повторну повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31.
Згодом у Повітряних силах повідомляли про швидкісну ціль, що рухалася у напрямку Київської області. Військові припустили, що це аеробалістична ракета "Кинджал".
Ввечері 13 червня у низці областей України була оголошена повітряна тривога через запуск росіянами ударних безпілотників типу "Шахед".
Пізніше стало відомо про зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з авіабази Оленья в Мурманській області.
Близько 3:00 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через пуск крилатих ракет з ворожих бомбардувальників.
Більшість ракет, а також дронів "Шахед", атакували Старокостянтинів Хмельницької області.
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