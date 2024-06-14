В Киеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги

В Киеве прогремел взрыв. Предположительно силы ПВО сбили скоростную цель за пределами города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.
"В Киеве был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении.
Напомним, около 6:00 в Киеве на территории всей Украины была объявлена повторная воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31.
Позже в Воздушных силах сообщали о скоростной цели, которая двигалась в направлении Киевской области. Военные предположили, что это аэробаллистическая ракета "Кинжал".
Вечером 13 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за запуска россиянами ударных беспилотников типа "Шахед".
Позже стало известно о взлете российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с авиабазы Оленья в Мурманской области.
Около 3:00 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за пуска крылатых ракет с вражеских бомбардировщиков.
Большинство ракет, а также дронов "Шахед", атаковали Староконстантинов Хмельницкой области.
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