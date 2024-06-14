RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги

Фото: россияне запустили баллистическую ракету в направлении Киева (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве прогремел взрыв. Предположительно силы ПВО сбили скоростную цель за пределами города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

"В Киеве был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении.

Напомним, около 6:00 в Киеве на территории всей Украины была объявлена повторная воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31.

Позже в Воздушных силах сообщали о скоростной цели, которая двигалась в направлении Киевской области. Военные предположили, что это аэробаллистическая ракета "Кинжал".

Ночной обстрел Украины

Вечером 13 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за запуска россиянами ударных беспилотников типа "Шахед".

Позже стало известно о взлете российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с авиабазы Оленья в Мурманской области.

Около 3:00 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за пуска крылатых ракет с вражеских бомбардировщиков.

Большинство ракет, а также дронов "Шахед", атаковали Староконстантинов Хмельницкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Взрыв