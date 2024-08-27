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У Києві пролунали вибухи

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляіє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.

Під час повітряної тривоги через атаку ударних дронів у столиці пролунали звуки вибухів.

У КМВА повідомили, що в області, на підступах до Києва працює ППО.

Нагадаємо, в ніч на 27 серпня у столиці України місті Києві вдруге оголосили повітряну тривогу.

Триває атака Росії з використанням ударних БПЛА.

Близько 23:20 26 серпня у Кривому Розі під час повітряної тривоги чули звуки вибухів. Перед цим Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму. Місцева влада повідомила про пошкодження цивільного об'єкта, загиблу і постраждалих.

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