У Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу через дрони
В ніч на 27 серпня у столиці України місті Києві вдруге оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий Telegram-канал "Карта повітряних тривог".
"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 01:07.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у повітряному просторі України продовжують перебувати ворожі ударні безпілотники. Зокрема, летять на Київ та Чернігів.
"Увага! "Шахеди" на Київ, Чернігів. Залишайтесь в укриттях", - йдеться у повідомленні ПС о 01:09.
Оновлено о 01:14
Канал "Карта повітряних тривог" повідомив, що у передмісті Києва працює ППО.
Оновлено о 01:18
У Київській міській військовій адміністрації підтвердили роботу ППО.
"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.
Де оголошено тривогу
Станом на 00:11, тривога оголошена у наступних областях України.
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