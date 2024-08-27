У Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу через дрони

В ніч на 27 серпня у столиці України місті Києві вдруге оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий Telegram-канал "Карта повітряних тривог".

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 01:07. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у повітряному просторі України продовжують перебувати ворожі ударні безпілотники. Зокрема, летять на Київ та Чернігів. "Увага! "Шахеди" на Київ, Чернігів. Залишайтесь в укриттях", - йдеться у повідомленні ПС о 01:09. Оновлено о 01:14 Канал "Карта повітряних тривог" повідомив, що у передмісті Києва працює ППО. Оновлено о 01:18 У Київській міській військовій адміністрації підтвердили роботу ППО. "Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - зазначив Сергій Попко, начальник КМВА. Де оголошено тривогу Станом на 00:11, тривога оголошена у наступних областях України.