У Києві приспустили найбільший прапор України: що сталось

Сьогодні, 24 жовтня, в Києві тимчасово приспустили головний прапор України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Чому приспустили прапор та як надовго

Згідно з інформацією КМДА, найбільший прапор України у столиці приспустили сьогодні через через прогнозовану раніше негоду.

Так, згідно з попередженням Українського гідрометеорологічного центру, в Києві очікуються пориви вітру швидкістю до 15-20 м/с.

Йдеться про I рівень небезпечності, жовтий.

Мешканцям і гостям столиці пояснили, що (за повідомленням КО "Київзеленбуд") для збереження полотнища від пошкоджень прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Що радять мешканцям Києва під час негоди

Раніше у прес-службі КМДА (з огляду на прогнозовані погодні умови) порадили українцям під час сильного вітру:

щільно зачиняти вікна;

прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

у разі потреби - сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев;

не паркувати поруч із ними транспортні засоби.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонувати радять до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 044 272 40 18.

У випадку, якщо падіння дерев або гілок загрожує життю, звертатись необхідно до рятувальників:

або за номером 101;

або за номером 044 430 37 13 (телефон комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку").

При травмуванні людей - потрібно негайно телефонувати за номером 103.

Насамкінець при несправності світлофорних об'єктів чи дорожніх знаків, громадянам радять звертатись за номером: 050 387 35 42 (телефон Центру організації дорожнього руху - ЦОДР).

Поради від КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)