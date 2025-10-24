ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

У Києві приспустили найбільший прапор України: що сталось

П'ятниця 24 жовтня 2025 10:50
У Києві приспустили найбільший прапор України: що сталось Найбільший прапор України в Києві приспустили (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 24 жовтня, в Києві тимчасово приспустили головний прапор України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Чому приспустили прапор та як надовго

Згідно з інформацією КМДА, найбільший прапор України у столиці приспустили сьогодні через через прогнозовану раніше негоду.

Так, згідно з попередженням Українського гідрометеорологічного центру, в Києві очікуються пориви вітру швидкістю до 15-20 м/с.

Йдеться про I рівень небезпечності, жовтий.

Мешканцям і гостям столиці пояснили, що (за повідомленням КО "Київзеленбуд") для збереження полотнища від пошкоджень прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

У Києві приспустили найбільший прапор України: що сталосьПублікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Що радять мешканцям Києва під час негоди

Раніше у прес-службі КМДА (з огляду на прогнозовані погодні умови) порадили українцям під час сильного вітру:

  • щільно зачиняти вікна;
  • прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • у разі потреби - сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев;
  • не паркувати поруч із ними транспортні засоби.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонувати радять до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 044 272 40 18.

У випадку, якщо падіння дерев або гілок загрожує життю, звертатись необхідно до рятувальників:

  • або за номером 101;
  • або за номером 044 430 37 13 (телефон комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку").

При травмуванні людей - потрібно негайно телефонувати за номером 103.

Насамкінець при несправності світлофорних об'єктів чи дорожніх знаків, громадянам радять звертатись за номером: 050 387 35 42 (телефон Центру організації дорожнього руху - ЦОДР).

У Києві приспустили найбільший прапор України: що сталосьПоради від КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року (напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня).

Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

Інколи головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспускають через погіршення погодних умов або ж для проведення регламентних робіт.

Попри це 10 грудня 2024 року стало відомо, що найбільший прапор України в Києві було пошкоджено внаслідок негоди.

Крім того, ми розповідали про 30 маловідомих фактів про прапор України.

Читайте також, чого сьогодні (в п'ятницю, 24 жовтня) чекати від погоди в різних регіонах України.

