В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: что случилось

Сегодня, 24 октября, в Киеве временно приспустили главный флаг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Почему приспустили флаг и как надолго

Согласно информации КГГА, самый большой флаг Украины в столице приспустили сегодня из-за прогнозируемой ранее непогоды.

Так, согласно предупреждению Украинского гидрометеорологического центра, в Киеве ожидаются порывы ветра скоростью до 15-20 м/с.

Речь идет о I уровне опасности, желтом.

Жителям и гостям столицы объяснили, что (по сообщению КО "Киевзеленстрой") для сохранения полотнища от повреждений флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Что советуют жителям Киева во время непогоды

Ранее в пресс-службе КГГА (учитывая прогнозируемые погодные условия) посоветовали украинцам во время сильного ветра:

плотно закрывать окна;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

в случае необходимости - укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев;

не парковать рядом с ними транспортные средства.

Если упало дерево или сломались ветви - звонить советуют в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 044 272 40 18.

В случае, если падение деревьев или веток угрожает жизни, обращаться необходимо к спасателям:

либо по номеру 101;

либо по телефону 044 430 37 13 (телефон коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения").

При травмировании людей - нужно немедленно звонить по телефону 103.

Наконец при неисправности светофорных объектов или дорожных знаков, гражданам советуют обращаться по телефону: 050 387 35 42 (телефон Центра организации дорожного движения - ЦОДД).

Советы от КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)