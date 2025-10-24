В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: что случилось
Сегодня, 24 октября, в Киеве временно приспустили главный флаг Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.
Почему приспустили флаг и как надолго
Согласно информации КГГА, самый большой флаг Украины в столице приспустили сегодня из-за прогнозируемой ранее непогоды.
Так, согласно предупреждению Украинского гидрометеорологического центра, в Киеве ожидаются порывы ветра скоростью до 15-20 м/с.
Речь идет о I уровне опасности, желтом.
Жителям и гостям столицы объяснили, что (по сообщению КО "Киевзеленстрой") для сохранения полотнища от повреждений флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.
Что советуют жителям Киева во время непогоды
Ранее в пресс-службе КГГА (учитывая прогнозируемые погодные условия) посоветовали украинцам во время сильного ветра:
- плотно закрывать окна;
- убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- в случае необходимости - укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев;
- не парковать рядом с ними транспортные средства.
Если упало дерево или сломались ветви - звонить советуют в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 044 272 40 18.
В случае, если падение деревьев или веток угрожает жизни, обращаться необходимо к спасателям:
- либо по номеру 101;
- либо по телефону 044 430 37 13 (телефон коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения").
При травмировании людей - нужно немедленно звонить по телефону 103.
Наконец при неисправности светофорных объектов или дорожных знаков, гражданам советуют обращаться по телефону: 050 387 35 42 (телефон Центра организации дорожного движения - ЦОДД).
Напомним, самый большой государственный флаг Украины установили в Киеве в августе 2020 года (накануне Дня государственного флага, который отмечается ежегодно 23 августа).
Он был размещен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".
Сооружение флагштока - высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Между тем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.
Иногда главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, приспускают из-за ухудшения погодных условий или же для проведения регламентных работ.
Несмотря на это 10 декабря 2024 года стало известно, что самый большой флаг Украины в Киеве был поврежден в результате непогоды.
