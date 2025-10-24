ua en ru
Пт, 24 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: что случилось

Пятница 24 октября 2025 10:50
UA EN RU
В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: что случилось Самый большой флаг Украины в Киеве приспустили (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 24 октября, в Киеве временно приспустили главный флаг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Почему приспустили флаг и как надолго

Согласно информации КГГА, самый большой флаг Украины в столице приспустили сегодня из-за прогнозируемой ранее непогоды.

Так, согласно предупреждению Украинского гидрометеорологического центра, в Киеве ожидаются порывы ветра скоростью до 15-20 м/с.

Речь идет о I уровне опасности, желтом.

Жителям и гостям столицы объяснили, что (по сообщению КО "Киевзеленстрой") для сохранения полотнища от повреждений флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: что случилосьПубликация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Что советуют жителям Киева во время непогоды

Ранее в пресс-службе КГГА (учитывая прогнозируемые погодные условия) посоветовали украинцам во время сильного ветра:

  • плотно закрывать окна;
  • убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • в случае необходимости - укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев;
  • не парковать рядом с ними транспортные средства.

Если упало дерево или сломались ветви - звонить советуют в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 044 272 40 18.

В случае, если падение деревьев или веток угрожает жизни, обращаться необходимо к спасателям:

  • либо по номеру 101;
  • либо по телефону 044 430 37 13 (телефон коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения").

При травмировании людей - нужно немедленно звонить по телефону 103.

Наконец при неисправности светофорных объектов или дорожных знаков, гражданам советуют обращаться по телефону: 050 387 35 42 (телефон Центра организации дорожного движения - ЦОДД).

В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: что случилосьСоветы от КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Напомним, самый большой государственный флаг Украины установили в Киеве в августе 2020 года (накануне Дня государственного флага, который отмечается ежегодно 23 августа).

Он был размещен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Сооружение флагштока - высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Между тем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Иногда главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, приспускают из-за ухудшения погодных условий или же для проведения регламентных работ.

Несмотря на это 10 декабря 2024 года стало известно, что самый большой флаг Украины в Киеве был поврежден в результате непогоды.

Кроме того, мы рассказывали о 30 малоизвестных фактах о флаге Украины.

Читайте также, чего сегодня (в пятницу, 24 октября) ждать от погоды в разных регионах Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр КГГА Киев Непогода в Украине Метеоролог Погода в Киеве Советы
Новости
Потери России на 24 октября: обновленные данные Генштаба Украины
Потери России на 24 октября: обновленные данные Генштаба Украины
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию