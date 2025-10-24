ua en ru
Пт, 24 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Дощі, шквали й потепління до +19: якою сьогодні буде погода в Україні

П'ятниця 24 жовтня 2025 08:22
UA EN RU
Дощі, шквали й потепління до +19: якою сьогодні буде погода в Україні Фото: синоптики дали прогноз на 24 жовтня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Україні сьогодні, 24 жовтня, у більшості областей очікуються дощі та посилення вітру до штормових значень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

Атмосферний фронт із північного заходу, пов’язаний із циклоном поблизу Данії, 24 жовтня принесе в Україну помірні дощі та сильний вітер.

Як повідомляє синоптик, пориви сягатимуть штормових значень - до 12-15 м/с.

Першими опади накриють західні області, а протягом дня фронт поступово переміститься до півдня, центру та півночі країни. Східна частина України, а також Сумщина, Полтавщина, Запоріжжя та Дніпропетровщина переважно обійдуться без істотних опадів, утримається лише хмарна погода.

За даними Діденко, температура повітря у п’ятницю залишатиметься комфортною: вдень +12...+17 градусів, на півдні до +19.

На крайньому заході, зокрема на Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті, після проходження фронту температура знизиться до +9...+12 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні дощ очікується ввечері. Вдень південно-східний вітер посилиться до штормових поривів, але температура залишатиметься доволі високою - вночі до +10, вдень близько +15 градусів.

Нагадаємо, нещодовно експерти Українського гідрометеорологічного центру розповіли, коли на Дніпрі та водосховищах може з'явитись перший лід.

Тим часом вранці 14 жовтня на високогір’ї Карпат зафіксували сильний мороз - температура повітря знизилася до мінус 7 градусів.

Крім того, синоптик Українського гідрометцентру Іван Семиліт у коментарі РБК-Україна розповів про подальше похолодання в Україні, зміни погоди та ймовірність мокрого снігу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
Новини
Втрати Росії на 24 жовтня: оновлені дані Генштабу України
Втрати Росії на 24 жовтня: оновлені дані Генштабу України
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію