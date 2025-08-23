У Києві працюють сили ППО, - Кличко

У Києві сьогодні зранку, 23 серпня, працюють сили протиповітряної оборони, ліквідовуючи ворожий безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка та Telegram КМВА.

Раніше у Києві та ряді районів області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворожих ударних безпілотників.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", - зазначили у КМВА.

Удар РФ по Україні 23 серпня

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 23 серпня, російські війська атакували Україну з використанням дронів-камікадзе. Переважно під ударом були східні та північні регіони країни.

Зокрема, в ніч на 23 серпня окупанти масовано атакували дронами місто Конотоп у Сумській області. У місті лунали вибухи, працювала ППО. За словами мера Конотопа, зафіксовано три "прильоти", обійшлося без жертв і постраждалих.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія в ніч на 23 серпня випустила по Україні 49 дронів різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 36 дронів на півночі, сході та в центрі країни.

При цьому зафіксовано влучання 13 безпілотників у семи локаціях в Донецькій, Дніпропетровській та Сумській областях.