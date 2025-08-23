ua en ru
В Киеве работают силы ПВО, - Кличко

Суббота 23 августа 2025 10:19
В Киеве работают силы ПВО, - Кличко Фото: в Киеве работают силы ПВО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве сегодня утром, 23 августа, работают силы противовоздушной обороны, ликвидируя вражеский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко и Telegram КГВА.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - отметили в КГВА.

Ранее в Киеве и ряде районов области объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения вражеских ударных беспилотников.

Удар РФ по Украине 23 августа

Напомним, что сегодня ночью, 23 августа, российские войска атаковали Украину с использованием дронов-камикадзе. Преимущественно под ударом были восточные и северные регионы страны.

В частности, в ночь на 23 августа оккупанты массированно атаковали дронами город Конотоп в Сумской области. В городе раздавались взрывы, работала ПВО. По словам мэра Конотопа, зафиксировано три "прилета", обошлось без жертв и пострадавших.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия в ночь на 23 августа выпустила по Украине 49 дронов разных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили 36 дронов на севере, востоке и в центре страны.

При этом зафиксировано попадание 13 беспилотников в семи локациях в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях.

