У Києві не працює фунікулер: в чому причина

В понеділок, 10 листопада, в столиці України зупинив свою роботу фунікулер. Це сталось через нестачу електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

Київський фунікулер не працював із початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому минулого року. Після визволення Київської області від російських загарбників його закрили на ремонт . Повноцінну роботу фунікулер відновив у жовтні 2022 року .

Зазначимо, що фунікулер у Києві пов'язує історичне Верхнє місто та Поділ. Громадський транспорт має лише дві станції. Фунікулер у столиці вперше відкрився у травні 1906 року.

Як наголосили в адміністрації, після відновлення подачі напруги його роботу відновлять у штатному режимі.

"У зв’язку зі стабілізаційним відключенням електроенергії тимчасово не працює фунікулер", - повідомили в КМВА.

Обстріли України

Нагадаємо, що цієї осені росіяни знову почали проводити масовані атаки по енергетиці України. Унаслідок цього в різних областях країни знову виникли проблеми зі світлом, водою і теплом.

Зазначимо, що в ніч на 8 листопада ворог укотре здійснив комбінований удар по Україні. Унаслідок обстрілу в деяких областях України було запроваджено аварійні відключення світла.

Крім того, в Києві двічі вводили екстрені відключення, а Кременчук і зовсім у суботу залишився без світла. Проблеми спостерігалися в Харкові, через що там не працювало метро.

До слова, у ПАТ "Центренерго" 8 листопада повідомили, що росіяни завдали наймасованішого удару по їхніх двох ТЕС. Через це обидві станції зупинилися і не генерують електроенергію.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому глава Кремля Володимир Путін віддає накази бити по українській енергетиці. Причина в тому, що він не може інакше ламати українське суспільство.