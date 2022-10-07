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У Києві відновить роботу фунікулер: названо дату запуску

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Київ, П'ятниця 07 жовтня 2022 14:58
У Києві відновить роботу фунікулер: названо дату запуску Фото: (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Руслан Гаращенко

Київський фунікулер відновить роботу після планового ремонту. Запуск підйомника очікується вже у понеділок, 10 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зазначається, що навесні під час активних бойових дій під Києвом фунікулер законсервували, оскільки підйомник має статус пам'ятника архітектури, історії, науки та техніки.

У червні фунікулер пройшов плановий щорічний ремонт.

"Під час робіт фахівці "Київпастрансу" провели технічне обслуговування та обстеження вузлів, агрегатів, рушіїв та систем підйомника. Система безпеки вагонів фунікулера успішно пройшла випробування під великим навантаженням. Також обстежили шляхи та контактну мережу", - розповів мер Києва Віталій Кличко.

Він додав, що підйомник підготовлений до експлуатації. Його запуск схвалили органи захисту культурної спадщини.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня в українському громадському транспорті запрацювали нові обмеження. Так, уряд запровадив табу на відтворення у салоні музики, фільмів та інших звукових сигналів без згоди всіх пасажирів.

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