У Києві відновить роботу фунікулер: названо дату запуску

Київський фунікулер відновить роботу після планового ремонту. Запуск підйомника очікується вже у понеділок, 10 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Зазначається, що навесні під час активних бойових дій під Києвом фунікулер законсервували, оскільки підйомник має статус пам'ятника архітектури, історії, науки та техніки.

У червні фунікулер пройшов плановий щорічний ремонт.

"Під час робіт фахівці "Київпастрансу" провели технічне обслуговування та обстеження вузлів, агрегатів, рушіїв та систем підйомника. Система безпеки вагонів фунікулера успішно пройшла випробування під великим навантаженням. Також обстежили шляхи та контактну мережу", - розповів мер Києва Віталій Кличко.

Він додав, що підйомник підготовлений до експлуатації. Його запуск схвалили органи захисту культурної спадщини.