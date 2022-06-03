ru ua
Пт, 03 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Киевский фуникулер закрывается на ремонт

Новина українською →
Киев, Пятница 03 июня 2022 10:54
Киевский фуникулер закрывается на ремонт Фото: Киевский фуникулер закрывается на ремонт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Киевский фуникулер закрывается на плановый ремонт. Сразу после того, как завершились работы по консервации вестибюля фуникулера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

"В настоящее время подъемник должен пройти плановый ежегодный ремонт, чтобы при первой возможности открыться для посетителей", - говорится в сообщении.

В то же время в КГГА напомнили, что фуникулер имеет статус памятника архитектуры, истории, науки и техники.

"Особенно ценно украшение вестибюлей: витражи в исполнении украинских художников Валентина Задорожного и Николая Шкарапуты. Вопрос консервации достопримечательности удалось решить благодаря волонтерам", - говорится в сообщении.

Так, витражи верхней станции фуникулера были закрыты 12 деревянными щитами, укреплены огнестойким брезентом и оцинкованными железными листами. Похожие работы велись и на нижней станции фуникулера.

Напомним, Киев усиливает контроль за соблюдением комендантского часа.

Кроме того, в Киеве продлили время продажи алкоголя в магазинах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев КГГА
NEWS
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
DAILY
"Сувениры" с войны. Как работают саперы в местах сражений и что находят после россиян
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Сувениры" с войны. Как работают саперы в местах сражений и что находят после россиян