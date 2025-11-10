По-іншому Путін не може нас ламати: Зеленський пояснив, чому РФ б'є по енергетиці

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому глава Кремля Володимир Путін віддає накази бити по українській енергетиці. Причина в тому, що він не може інакше ламати українське суспільство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для The Guardian .

Під час бесіди відразу після того, як Зеленський сів говорити з журналістом, у Маріїнському палаці вимкнули світло. Однак після того, як увімкнувся резервний генератор, світло з'явилося.

"Такі наші умови життя. Це нормально. У нас у Києві, як і скрізь, бувають перебої з електрикою", - сказав президент.

Глава держави додав, що Путін віддає накази про "терористичні атаки" на українську енергосистему, унаслідок яких мирні жителі гинуть, а також залишаються без світла і води.

"Він не може створити напруженість у нашому суспільстві ніяким іншим способом", - пояснив Зеленський.