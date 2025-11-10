ua en ru
Пн, 10 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

По-іншому Путін не може нас ламати: Зеленський пояснив, чому РФ б'є по енергетиці

Понеділок 10 листопада 2025 00:10
UA EN RU
По-іншому Путін не може нас ламати: Зеленський пояснив, чому РФ б'є по енергетиці Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому глава Кремля Володимир Путін віддає накази бити по українській енергетиці. Причина в тому, що він не може інакше ламати українське суспільство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для The Guardian.

Під час бесіди відразу після того, як Зеленський сів говорити з журналістом, у Маріїнському палаці вимкнули світло. Однак після того, як увімкнувся резервний генератор, світло з'явилося.

"Такі наші умови життя. Це нормально. У нас у Києві, як і скрізь, бувають перебої з електрикою", - сказав президент.

Глава держави додав, що Путін віддає накази про "терористичні атаки" на українську енергосистему, унаслідок яких мирні жителі гинуть, а також залишаються без світла і води.

"Він не може створити напруженість у нашому суспільстві ніяким іншим способом", - пояснив Зеленський.

Масштабний обстріл України

Нагадаємо, що цієї осені росіяни знову почали проводити масовані атаки по енергетиці України. Унаслідок цього в різних областях країни знову виникли проблеми зі світлом, водою і теплом.

Зазначимо, що в ніч на 8 листопада ворог укотре здійснив комбінований удар по Україні. Унаслідок обстрілу в деяких областях України було запроваджено аварійні відключення світла.

Крім того, в Києві двічі вводили екстрені відключення, а Кременчук і зовсім у суботу залишився без світла. Проблеми спостерігалися в Харкові, через що там не працювало метро.

До слова, у ПАТ "Центренерго" 8 листопада повідомили, що росіяни завдали наймасованішого удару по їхніх двох ТЕС. Через це обидві станції зупинилися і не генерують електроенергію.

Також у неділю стало відомо, що ворог атакував трьома дронами першу велику ТЕЦ в Україні, яка працює на біомасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Володимир Зеленський Володимир Путін
Новини
Зеленський: росіяни збільшили свою ударну силу за рахунок балістики
Зеленський: росіяни збільшили свою ударну силу за рахунок балістики
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України