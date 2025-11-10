ua en ru
В Киеве не работает фуникулер: в чем причина

Киев, Понедельник 10 ноября 2025 08:34
В Киеве не работает фуникулер: в чем причина Фото: в Киеве остановился фуникулер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Оксана Тесленко

В понедельник, 10 ноября, в столице Украины остановил свою работу фуникулер. Это произошло из-за недостатка электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

"В связи со стабилизационным отключением электроэнергии временно не работает фуникулер", - сообщили в КГГА.

Как отметили в администрации, после восстановления подачи напряжения его работу возобновят в штатном режиме.

Фуникулер в Киеве

Отметим, что фуникулер в Киеве связывает исторический Верхний город и Подол. Общественный транспорт имеет только две станции. Фуникулер в столице впервые открылся в мае 1906 года.

Киевский фуникулер не работал с начала полномасштабного вторжения России в феврале прошлого года. После освобождения Киевской области от российских захватчиков его закрыли на ремонт. Полноценную работу фуникулер возобновил в октябре 2022 года.

Обстрелы Украины

Напомним, что этой осенью россияне снова начали проводить массированные атаки по энергетике Украины. Вследствие этого в разных областях страны снова возникли проблемы со светом, водой и теплом.

Отметим, что в ночь на 8 ноября враг в очередной раз осуществил комбинированный удар по Украине. В результате обстрелов в некоторых областях Украины были введены аварийные отключения света.

Кроме того, в Киеве дважды вводили экстренные отключения, а Кременчуг и вовсе в субботу остался без света. Проблемы наблюдались в Харькове, из-за чего там не работало метро.

К слову, в ПАО "Центрэнерго" 8 ноября сообщили, что россияне нанесли самый массированный удар по их двум ТЭС. Из-за этого обе станции остановились и не генерируют электроэнергию.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему глава Кремля Владимир Путин отдает приказы бить по украинской энергетике. Причина в том, что он не может иначе ломать украинское общество.

