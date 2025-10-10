У Києві поїзди метро курсують зі змінами: що важливо знати пасажирам

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 10 жовтня, РФ завдала масованого удару по Україні, застосувавши дрони та ракети різних типів.

Унаслідок обстрілу столиці поранення отримали щонайменше 12 людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через ворожі атаки на лівому березі міста повністю зникла електроенергія.

У КМДА додали, що через наслідки нічної атаки та відсутність електро- та водопостачання в частині міста заклади освіти працюють відповідно до умов надзвичайної ситуації.

За попередніми даними, головною метою російської атаки були об'єкти енергетичної інфраструктури.

За словами президента України Володимира Зеленського, це була "цинічна й прорахована атака" з використанням понад 450 дронів і більше ніж трьох десятків ракет, спрямована проти об'єктів, які забезпечують нормальне життя українців.

