RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве поезда метро курсируют с изменениями: что важно знать пассажирам

Киевское метро постепенно восстанавливает полноценное движение поездов (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Вследствие очередной массированной атаки страны-агрессора на Киев 10 октября, работа столичного метрополитена претерпела изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Что известно об изменениях в работе киевского метро

Согласно информации коммунального предприятия, по состоянию на 9:34 пятницы, 10 октября, в обычном режиме работают:

  • "красная" линия метрополитена;
  • "синяя" линия метрополитена.

Между тем в работе "зеленой" линии до сих пор наблюдаются изменения:

  • движение поездов - от станции "Сырец" до "Осокорки";
  • время ожидания поезда - 6-7 минут.

Информация о движении метро в Киеве (скриншот: facebook.com/kyivmetro)

В случае объявления воздушной тревоги - все станции метрополитена работают в режиме укрытия.

Стоит отметить, что ранее из-за массированного обстрела Киева метрополитен работал с существенными ограничениями. Выросли, в частности, интервалы между поездами. Часть станций была временно закрыта.

Учитывая такую ситуацию в метро наблюдалось большое скопление людей, давка.

Ситуация в столичном метро утром после отбоя воздушной тревоги (скриншот: facebook.com/plus.kyiv)

Напомним, в ночь на пятницу, 10 октября, РФ нанесла массированный удар по Украине, применив дроны и ракеты различных типов.

В результате обстрела столицы ранения получили по меньшей мере 12 человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за вражеских атак на левом берегу города полностью исчезла электроэнергия.

В КГГА добавили, что из-за последствий ночной атаки и отсутствия электро- и водоснабжения в части города учебные заведения работают в соответствии с условиями чрезвычайной ситуации.

По предварительным данным, главной целью российской атаки были объекты энергетической инфраструктуры.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, это была "циничная и просчитанная атака" с использованием более 450 дронов и более трех десятков ракет, направленная против объектов, которые обеспечивают нормальную жизнь украинцев.

Читайте также об эффективности украинской ПВО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевобстріл КиєваЭлектроэнергияМетроАтака дроновПоездаРакетная атака