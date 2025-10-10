В Киеве поезда метро курсируют с изменениями: что важно знать пассажирам

Вследствие очередной массированной атаки страны-агрессора на Киев 10 октября, работа столичного метрополитена претерпела изменения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
Согласно информации коммунального предприятия, по состоянию на 9:34 пятницы, 10 октября, в обычном режиме работают:
Между тем в работе "зеленой" линии до сих пор наблюдаются изменения:
В случае объявления воздушной тревоги - все станции метрополитена работают в режиме укрытия.
Стоит отметить, что ранее из-за массированного обстрела Киева метрополитен работал с существенными ограничениями. Выросли, в частности, интервалы между поездами. Часть станций была временно закрыта.
Учитывая такую ситуацию в метро наблюдалось большое скопление людей, давка.
Напомним, в ночь на пятницу, 10 октября, РФ нанесла массированный удар по Украине, применив дроны и ракеты различных типов.
В результате обстрела столицы ранения получили по меньшей мере 12 человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за вражеских атак на левом берегу города полностью исчезла электроэнергия.
В КГГА добавили, что из-за последствий ночной атаки и отсутствия электро- и водоснабжения в части города учебные заведения работают в соответствии с условиями чрезвычайной ситуации.
По предварительным данным, главной целью российской атаки были объекты энергетической инфраструктуры.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, это была "циничная и просчитанная атака" с использованием более 450 дронов и более трех десятков ракет, направленная против объектов, которые обеспечивают нормальную жизнь украинцев.
