Без руху на лівий берег не лише через тривогу: метро Києва запрацює з низкою обмежень

Через масований обстріл Києва сьогодні, 10 жовтня, метрополітен працюватиме з суттєвими обмеженнями. Так, значно зростуть інтервали між потягами, також частину станцій зеленої гілки буде зачинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.