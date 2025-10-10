Без руху на лівий берег не лише через тривогу: метро Києва запрацює з низкою обмежень
Через масований обстріл Києва сьогодні, 10 жовтня, метрополітен працюватиме з суттєвими обмеженнями. Так, значно зростуть інтервали між потягами, також частину станцій зеленої гілки буде зачинено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.
"Через складну енергетичну ситуацію в столиці сьогодні рух поїздів метрополітену розпочнеться зі змінами", - зазначили у КМДА.
Як працюватимуть гілки метро:
- Червона лінія: поїзди курсуватимуть між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна", інтервал руху – 6 хвилин.
- Синя лінія: поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" – "Теремки", інтервал руху – 6 хвилин.
- Зелена лінія: поїзди курсуватимуть між станціями "Сирець" – "Видубичі", інтервал руху – 7 хвилин.
Також зазначається, що рух поїздів на ділянці від станції "Славутич" до "Червоного хутора" тимчасово неможливий через складну енергетичну ситуацію.
"Інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену", - додали у КМДА.
Удар РФ по Києву 10 жовтня
Нагадаємо, що росіяни, починаючи з пізнього вечора 9 жовтня, почали атаки по Києву. Ворог запустив у напрямку столиці дрони, через що неодноразово було чутно вибухи. Відомо, шо в результаті обстрілу столиці поранення отримали 9 осіб.
Крім того, мер Києва Віталій Кличко зазначив, що внаслідок російських ударів повністю зникла електроенергія на лівому березі Києва.
Зазначається, що головними цілями ворога є об'єкти енергетичної інфраструктури. У Міненерго зазначили, що сьогодні вночі російські військові масово атакують об'єкти енергетичної інфраструктури. Енергетики вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків.
