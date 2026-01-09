В Києві повертають тепло в будинки після обстрілів, але поки не всім

Він розповів, що опалення відновили мешканцям 1083 житлових будинків у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах. Мер Києва також нагадав, що загалом після нічного обстрілу без тепла залишилися майже шість тисяч багатоповерхівок.

"Наразі працівники "Київтеплоенерго" спільно з управителями житлових будинків та іншими службами теплопостачальних компаній здійснюють налаштування внутрішньобудинкових систем опалення, щоб подати тепло безпосередньо до квартир", - йдеться у заяві мера столиці.

Кличко зауважив, що ліквідація наслідків обстрілів у Києві триває, і комунальники роблять все, щоб якнайшвидше відновити послуги містянам.