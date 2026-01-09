UA

Суспільство Освіта

В Києві повертають тепло в будинки після обстрілів, але поки не всім

Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook com Vitaliy Klychko)
Автор: Валерій Ульяненко

До частини будинків в Києві, що залишилися без теплопостачання через нічний масований обстріл, вже повернули тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву столичного мера Віталія Кличка в Telegram.

Він розповів, що опалення відновили мешканцям 1083 житлових будинків у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах. Мер Києва також нагадав, що загалом після нічного обстрілу без тепла залишилися майже шість тисяч багатоповерхівок.

"Наразі працівники  "Київтеплоенерго" спільно з управителями житлових будинків та іншими службами теплопостачальних компаній здійснюють налаштування внутрішньобудинкових систем опалення, щоб подати тепло безпосередньо до квартир", - йдеться у заяві мера столиці.

Кличко зауважив, що ліквідація наслідків обстрілів у Києві триває, і комунальники роблять все, щоб якнайшвидше відновити послуги містянам.

Атака на Київ та область 9 січня

Нагадаємо, росіяни вночі завдали масованого удару по Києву та Київській області десятками безпілотників, балістикою і крилатими ракетами "Калібр". У Повітряних силах розповіли, що столицю ракети та дрони атакували з різних сторін.

У місті загалом пошкоджено 19 багатоповерхівок. Під удар потрапило й посольство Катару. Внаслідок атаки РФ на Київ поранення отримали 25 людей, ще четверо загинули.

У всьому Києві ввели екстрені відключення електроенергії внаслідок масованого нічного обстрілу і перевантаження мереж.

Зазначимо, в КМДА пояснили, що злиття води з систем опалення є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі. Такий крок дозволяє запобігти пошкодженню мереж та обладнання.

Мер Києва Віталій Кличко закликав містян за можливості виїжджати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.

Київ Віталій Кличко Війна в Україні