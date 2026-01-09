В Киеве возвращают тепло в дома после обстрелов, но пока не всем

Он рассказал, что отопление восстановили жителям 1083 жилых домов в Подольском, Оболонском и Дарницком районах. Мэр Киева также напомнил, что в целом после ночного обстрела без тепла остались почти шесть тысяч многоэтажек.

"Сейчас работники "Киевтеплоэнерго" совместно с управляющими жилых домов и другими службами теплоснабжающих компаний осуществляют настройку внутридомовых систем отопления, чтобы подать тепло непосредственно в квартиры", - говорится в заявлении мэра столицы.

Кличко отметил, что ликвидация последствий обстрелов в Киеве продолжается, и коммунальщики делают все, чтобы как можно быстрее восстановить услуги горожанам.